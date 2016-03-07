全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马型船舶需求增强

路透3月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，受助于巴拿马型和较小型船舶需求增强。

整体乾散货运价指数 涨5点，或1.43%，报354点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数在今年2月10日跌至290点历史低点后反弹了约22%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或2.85%，报397点。日均获利上涨89美元，报3,187美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨6点，至377点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报237点。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报161点，刷新纪录低点。该指数在今年迄今下跌约66%。日均获利跌36美元，报2,185美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)