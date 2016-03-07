全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因巴拿马型船舶需求增强

全球债市：2017年绿色债券发行量料超过2,000亿美元，再创纪录--穆迪
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
路透3月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，受助于巴拿马型和较小型船舶需求增强。
整体乾散货运价指数 涨5点，或1.43%，报354点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数在今年2月10日跌至290点历史低点后反弹了约22%。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或2.85%，报397点。日均获利上涨89美元，报3,187美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 上涨6点，至377点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报237点。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报161点，刷新纪录低点。该指数在今年迄今下跌约66%。日均获利跌36美元，报2,185美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.