标题新闻：即使欧盟批准意大利要求的预算灵活性，其今年预算仍可能超过欧盟规定-欧元区财长声明

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎

路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。