金砖国家：3月7日股汇市收盘纵览

路透3月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报795.18点，上涨0.53%。
中国股市：沪综指缩量收升连五日走高，钢铁、有色等板块领涨
中国汇市：人民币收盘小升中间价创两个月新高，预期平稳维稳显效
香港股市：几近收平盘，尽管大陆市场上涨
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巴西股市：实现连续六日上涨，权重股淡水河谷 和巴西石油 受原材料价格提振上行，但在上周大涨后股市上行动能放缓。淡水河谷涨至约四个月最高水平，因交付至中国港口的铁矿石现货价格跳涨近20%。指标股指Bovespa指数 收报49,246.102点，上涨0.33%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7919/37，上日收报3.7597/07。
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南非股市：连续第五日上涨，Old Mutual跳升，因有报导称该公司考虑分拆资产；资源类股反弹，因中国保证其经济不会失去动力。指标Top-40指数 收报46,601.06点，上涨0.81%；大盘综合指数 收报52,673.79点，上涨0.91%。
南非汇市：兰特兑美元走高，因中国政府确认经济将保持动能
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印度股汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报839.23点，上涨2.56%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报446.71点，上涨2.27%。
俄罗斯汇市：俄罗斯卢布兑美元周一创2016年新高，受油价反弹提振，布兰特原油价格升至每桶40美元的水平，为12月中以来首次。卢布兑美元 报71.471，升值0.69%；卢布兑欧元 报78.74，升值0.58%。 (完)
(编译 孙国玉；审校 张若琪)