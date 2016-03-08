《中国报摘》--中国证券报3月8日

* 头版头条:

--业内人士表示，继央行、发改委等部门出台有关绿色债券发行的相关规定后，证监会也在研究关于绿色公司债相关办法，中国绿色债券标准体系正加速构成与完善。其中，非金融企业绿色融资工具和绿色公司债可能率先试点，未来包括绿色熊猫债、绿色政府债等新品种有望面世。

* 其他:

--中国企业研究院首席研究员李锦表示，今年国企改革进入实操阶段。一方面，在分类基础上的央企整合将成为国企供给侧改革的重头戏，未来三年国企重组将进入活跃期；另一方面，大幅放宽电力等六领域市场准入，表明股权多元化仍是重点和主攻方向，员工持股也将破题。

--中广核集团董事长贺禹、中核建设集团董事长王寿君、国家电力投资集团董事长王炳华等多位全国政协委员联名提案，建议更好发挥核电在推动实现中国能源供给侧结构性改革中的作用，从政策上明确核电按基本负荷方式运行，确保核电满发、多发。

--全国人大代表、中航工业直升机董事长余枫表示，近日中俄双方进行了重型直升机合作项目第七轮谈判，双方针对相关核心技术形成一致意见。他建议，设立直升机产业智能制造专项资金，支持国产民用直升机的技术发展，并将成果应用在企业中，提高智能制造的水平，并拉动内需。

--记者获悉，2016年初中国信托登记公司已获高层批准筹建。公司组建工作于2016年内正式启动，力争年内正式挂牌运行。