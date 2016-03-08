版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:09 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月8日-3月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 3/8          日本            标售六个月期贴现国库券
 3/8          日本            标售30年期公债
 3/8          美国            发售三年期公债
 3/8          西班牙          标售六个月和12个月期国库券
 3/9          美国            发售10年期公债
                              
 3/10         美国            发售30年期公债
 3/10         日本            标售三个月期贴现国库券
 3/10         意大利          标售国库券
 3/10         日本            标售五年期政府公债
 3/11         意大利          标售中长期债券
 3/14         法国            标售国库券(BTF) 
                              
 3/15         西班牙          标售三个月和九个月期国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐