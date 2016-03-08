《全球主要国家债券发行预告》--3月8日-3月15日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 3/8 日本 标售六个月期贴现国库券 3/8 日本 标售30年期公债 3/8 美国 发售三年期公债 3/8 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 3/9 美国 发售10年期公债 3/10 美国 发售30年期公债 3/10 日本 标售三个月期贴现国库券 3/10 意大利 标售国库券 3/10 日本 标售五年期政府公债 3/11 意大利 标售中长期债券 3/14 法国 标售国库券(BTF) 3/15 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 戴素萍)