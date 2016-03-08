《中国重要政经日程》--3月8日

=============================今日重要政经日程==========================

《中国人大和政协十二届四次会议日程表》

3月8日（周二）

--全国政协十二届四次会议在北京召开（至14日），全国人大十二届四次会议在京召开（至16日上午）。（欲览《中国人大和政协十二届四次会议日程表》，请点击 ）

--上午10时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部部长王毅就“中国的外交政策和对外关系”的相关问题回答中外记者的提问。

*--下午15时 人大新闻中心在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国家卫计委主任李斌、副主任马晓伟和副主任王培安就“实施全面两孩政策”的相关问题回答中外记者的提问。

*--上午 全国人大十二届四次会议举行代表团全体会议，审查计划报告和预算报告；下午举行代表小组会议，审查计划报告。

*--全国政协十二届四次会议举行界别联组会议，联系本界别实际讨论政府工作报告、“十三五”规划纲要草案；下午，全国政协十二届四次会议举行“积极稳妥做好去产能过程中的人员安置工作，扎实推进供给侧结构性改革”提案协商办理会。

=============================近期重要政经日程==========================

3月9日（周三）

--上午9时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：惠及民生共享发展。委员嘉宾有教科文卫体委员会副主任黄洁夫、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会主任范小建、中国社会保险学会会长胡晓义等。

*--下午3时，全国人大十二届第四次会议将在人民大会堂举行第二次全体会议，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人大会常委会工作的报告，听取全国人大常委会副委员长李建国关于中华人民共和国慈善法草案的说明。

3月11日(周五)

--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。

注: 1. *代表新增日程。