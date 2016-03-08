日本个股：加拿大政府称，丰田因安全气囊问题再召回33,264辆汽车

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透多伦多3月7日 - 加拿大政府表示，日本丰田汽车 截至周一已因前座安全气囊问题于加拿大召回33,264辆汽车，这使2013年起在该国的召回总数达400,124辆。
丰田上周三表示，正针对高田 可能存在瑕疵的安全气囊部件扩大全球召回。
由于高田安全气囊气体发生器作动时会产生过强力道，将可能致命的金属碎片喷向乘客座，在美国已因此召回逾1,900万辆汽车，所召回的气囊气体发生器总数估计达2,900万组。
丰田召回的所有汽车都配有高田制造的两阶段式前座安全气囊气体发生器。丰田表示，目前全球召回的丰田汽车总数达15,314,000辆，其中包含美国的3,156,000辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美