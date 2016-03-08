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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:27 BJT

日本个股：加拿大政府称，丰田因安全气囊问题再召回33,264辆汽车

路透多伦多3月7日 - 加拿大政府表示，日本丰田汽车 截至周一已因前座安全气囊问题于加拿大召回33,264辆汽车，这使2013年起在该国的召回总数达400,124辆。

丰田上周三表示，正针对高田 可能存在瑕疵的安全气囊部件扩大全球召回。

由于高田安全气囊气体发生器作动时会产生过强力道，将可能致命的金属碎片喷向乘客座，在美国已因此召回逾1,900万辆汽车，所召回的气囊气体发生器总数估计达2,900万组。

丰田召回的所有汽车都配有高田制造的两阶段式前座安全气囊气体发生器。丰田表示，目前全球召回的丰田汽车总数达15,314,000辆，其中包含美国的3,156,000辆。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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