《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月8日

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
*工商时报：
--民进党总统当选人蔡英文昨日亲自召开〞党政协调会议〞，决定每周召开以党、党团加上共同交接小组为主要成员；5月20日之后再纳入行政系统。蔡英文也拍板，本月在立法院八个委员会设置对应的政策小组，由资深党籍立委担任召集人，协调行政、立法的工作。
--政府希望寿险资金能多投资公共建设，寿险公会理事长许舒博表示，将争取四大配套，即准许出任董监事、兴建期不计入投报率计算、年租金改用红利分润、提供租税诱因，他强调，应比照促参条例，给予寿险业投资重大公建有免税或抵减优惠。
--油价止跌、大陆农历年后买盘回笼，带动台塑 四家上市公司3月起营运大幅好转；台塑3月PVC、PP外销订单已提前满单，南亚 EG开工率更已达98%，台化 旗下石化原料报价纷纷反弹走扬，乐观看待Q2展望。
*经济日报：
--大陆海协会长陈德铭周日表示，〞两岸货贸已谈完了〞，但经济部长邓振中昨日否认已经谈完，并表示台湾方面还有项目未争取到，会继续争取。知情官员分析，陈德铭发言暗示货贸已难再争取到更好条件了。
--立院经委会昨日开议，陆资来台投资案备受瞩目，民进党立委邱议莹点名数家陆资来台投资有违安全，并质疑投审会功能不彰，应引进美国外国投资委员会（CFIUS）制度；官员预料，5月20日新政府上台后陆资来台投资管制将收紧。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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