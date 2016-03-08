《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月8日

*工商时报：

--民进党总统当选人蔡英文昨日亲自召开〞党政协调会议〞，决定每周召开以党、党团加上共同交接小组为主要成员；5月20日之后再纳入行政系统。蔡英文也拍板，本月在立法院八个委员会设置对应的政策小组，由资深党籍立委担任召集人，协调行政、立法的工作。

--政府希望寿险资金能多投资公共建设，寿险公会理事长许舒博表示，将争取四大配套，即准许出任董监事、兴建期不计入投报率计算、年租金改用红利分润、提供租税诱因，他强调，应比照促参条例，给予寿险业投资重大公建有免税或抵减优惠。

--油价止跌、大陆农历年后买盘回笼，带动台塑 四家上市公司3月起营运大幅好转；台塑3月PVC、PP外销订单已提前满单，南亚 EG开工率更已达98%，台化 旗下石化原料报价纷纷反弹走扬，乐观看待Q2展望。

*经济日报：

--大陆海协会长陈德铭周日表示，〞两岸货贸已谈完了〞，但经济部长邓振中昨日否认已经谈完，并表示台湾方面还有项目未争取到，会继续争取。知情官员分析，陈德铭发言暗示货贸已难再争取到更好条件了。

--立院经委会昨日开议，陆资来台投资案备受瞩目，民进党立委邱议莹点名数家陆资来台投资有违安全，并质疑投审会功能不彰，应引进美国外国投资委员会（CFIUS）制度；官员预料，5月20日新政府上台后陆资来台投资管制将收紧。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。