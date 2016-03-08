《新兴市场重要经济事件预告》--3月8日-3月15日

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)的年度经济政策会议上发表演说(1300)。
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐将在东亚日报举办的一个活动上，就政府的政策方向发表演说(2230)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一次午餐会上发表讲话(1730)。
3月9日(三)
伦敦--金融时报伊朗2016峰会
首尔--韩国企划财政部发布月度经济报告(0100)。
布达佩斯--匈牙利央行公布2月议息会议的会议记录(1300)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议。
3月10日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。
3月11日(五)
利马--秘鲁央行宣布利率决议(0000)。
华沙--波兰央行宣布利率决议(1030)。
3月14日(一)
暂无重要经济事件。
3月15日(二)
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国上市公司业绩公布日程表
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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