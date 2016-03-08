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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--3月8日

=====================今日重要政经消息==============================
    3/8(二) 
    --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。
    --13:40 摩根资产举行记者会。
    --14:00 台新金控         召开投资人说明会。
    --16:30 金管会例行记者会。
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    3/10(四)
    --13:30 台积电 公布月营收。
    --14:00 新光金控 举行投资人说明会。
    --14:00 安泰银行 召开投资人说明会。
    
    3/11(五)
    --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 
     
    3/21(一)
    --16:00  经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。
    
    3/22(二)
    --08:30  主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。
    
    3/23(三)
    --16:00  经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。
     
    3/24(四)
    --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
    --16:20  央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
    --17:00(预) 央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
        
    3/25(五)：
    --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 
     
    4/4(一)-4/5(二)
    --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
   
    4/6(三)
    --16:20  台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
    
   *4/11(一)
    --16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。 
    
    6/4(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。
    
    6/9(四)-6/10(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
    9/10(六)
    --弹性放假补上班日，金融市场开市。  
 
     9/15(四)-9/16(五)
    --端午节及弹性放假，金融市场休市。
    
     10/10(一)
    --国庆公众假期，金融市场休市。    
               
    注：*代表新增。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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