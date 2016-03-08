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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:31 BJT

《香港报摘》--经济日报3月8日

* 要闻版头条：

--政府内部推算，今年批出预售楼花的单位数目达1.3万个单位，按年增13%，并创2004年后12年新高。分析料，连同现楼余货，私楼供应达2万个，楼价备受考验。

* 其他：

--小米创始人雷军表示，集团现金超过100亿人民币，不急着上市，＂甚么时候顺势了才上＂，未来两年小米的核心工作之一是员工激励。

--创兴银行 副主席兼董事总经理梁高美懿明年约满，她在北京接受访问时指正在处理续约事宜，细节尚待监管机构、各方确认。

--高银地产 主席兼控股股东潘苏通将其全数持股抵押，涉及64.38%股权或市值约85.1亿港元。公司回应指，抵押只属信贷备用额度，并非孖展融资（保证金融资），押股资产与股价无关。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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