《中国报摘》--其他报纸重要消息3月8日

**上海证券报**

--全国政协委员、工行副行长张红力建议，《证券法》的修订工作应该作为今年经济金融立法领域的重中之重，并将加大对证券违法行为处罚力度作为《证券法》修订的重要内容。他还建议加大执法力度，提高法律法规的震慑力，真正做到立法和执法之间配套协调。

--全国人大代表、中国人民银行广州分行行长、国家外汇管理局广东分局局长王景武指出，以开放发展理念进一步推进人民币资本项目可兑换。

--今年上海将创新开展医保个人账户资金购买商业健康保险试点，力争在全国率先突破实施商业长期护理保险试点，多措并举推动试点税优健康险政策落地，积极做好税延养老保险试点准备工作。

**证券时报**

--央行副行长陈雨露表示，部分一线城市房价上涨不得简单归因于货币政策。

**东方早报**

--华人文化昨宣布入股好莱坞影视制作公司Imagine Entertainment，该公司由两位屡获奥斯卡金像奖、金球奖的资深影视制造人创立的独立影视制作公司。

**人民日报**

--全国政协人口资源环境委员会副主任解振华认为，中国明确提出了INDC（自主贡献目标），到2030年左右，会出现二氧化碳排放峰值，而且要争取早一点实现。为此采取的具体措施也都是国际上通行的做法：第一是节能，提高能源的利用效率；第二，发展可再生能源；第三，增加森林碳汇；第四，调整经济结构、产业结构。（完）