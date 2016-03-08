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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:08 BJT

美中贸易：美国政府敦促中国削减过剩钢铁产能--贸易代表弗罗曼

路透明尼亚波利斯3月7日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周一表示，奥巴马政府正在敦促中国削减过剩钢铁产能，这些过剩产生导致大量钢铁被出口到美国和全球其他市场。

弗罗曼在明尼亚波利斯向记者表示，美国钢铁行业及明尼苏达铁矿石行业的状况想要好转，需要与其他国家进行磋商，以减少这些国家对国有钢铁企业的补贴，并采取警觉的贸易执行措施。

“当提到钢铁行业时，一个重要问题是全球过剩，尤其是中国，中国的过剩产能估计超过4亿吨，我们正在就这个问题敲打中国。他们知道这是他们需要解决的问题，”弗罗曼在明尼苏达经济俱乐部发表演说后称。

弗罗曼指出，美国生产商一直针对以低于合理价格在美国出售钢铁的中国钢铁生产商提起反倾销案，其中很多案件也裁定实施反倾销税。

弗罗曼说，美国贸易代表办公室将在4月就全球钢铁市场产能情况及其对美国钢铁行业的影响举行公开听证会。

“我们已动员了国际社会--北美乃至更广的范围，未来几周经济合作暨发展组织(OECD)和其他地区将就采取何种措施举行一系列高级别讨论，”弗罗曼在讲话中说，“我们已对中国动用了所有双边机制，继续敦促取得进展。”(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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