美中贸易：美国政府敦促中国削减过剩钢铁产能--贸易代表弗罗曼

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透明尼亚波利斯3月7日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周一表示，奥巴马政府正在敦促中国削减过剩钢铁产能，这些过剩产生导致大量钢铁被出口到美国和全球其他市场。
弗罗曼在明尼亚波利斯向记者表示，美国钢铁行业及明尼苏达铁矿石行业的状况想要好转，需要与其他国家进行磋商，以减少这些国家对国有钢铁企业的补贴，并采取警觉的贸易执行措施。
“当提到钢铁行业时，一个重要问题是全球过剩，尤其是中国，中国的过剩产能估计超过4亿吨，我们正在就这个问题敲打中国。他们知道这是他们需要解决的问题，”弗罗曼在明尼苏达经济俱乐部发表演说后称。
弗罗曼指出，美国生产商一直针对以低于合理价格在美国出售钢铁的中国钢铁生产商提起反倾销案，其中很多案件也裁定实施反倾销税。
弗罗曼说，美国贸易代表办公室将在4月就全球钢铁市场产能情况及其对美国钢铁行业的影响举行公开听证会。
“我们已动员了国际社会--北美乃至更广的范围，未来几周经济合作暨发展组织(OECD)和其他地区将就采取何种措施举行一系列高级别讨论，”弗罗曼在讲话中说，“我们已对中国动用了所有双边机制，继续敦促取得进展。”(完) (编译 汪红英；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美