《香港报摘》--信报3月8日

* 要闻版头条：

--国家财政部部长楼继伟昨天出席两会记者会时称，国有银行的不良贷款率确实在温和地上升，处理的原则可依靠两方面的共同作用，一方面是市场机制作用，各方按照契约原则来处理；另一方面，政府适当给予帮助，加一些杠杆，让这些系统性较强的重点金融机构，不至于出现严重的问题。

* 其他：

--上海迪士尼乐园开幕在即，香港迪士尼乐园阵前易帅，乐园宣布，担任行政总裁八年的金民豪因个人理由辞职，委任乐园度假区营运副总裁刘永基接替职务，昨日起生效。

--东方海外国际 财务总裁董立新表示，去年下半年营商环境转差，运费明显下滑，预计今年运输运费仍有压力。

--继汇丰 上周削减人民币定存息率后，再有多家银行包括中银香港 及渣打 等下调人民币定存息率，华侨永亨的人民币定存利率在调减后更全线低于3厘；市场人士不排除续有短期息率会跌穿3厘。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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