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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:58 BJT

《全球重要经济事件一览表》--3月8日-3月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月8日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议上发表演说(1300)。

华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表讲话(1435)。

诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在诺丁汉大学发表演说(1700)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在议会就英国脱欧发表讲话。

伦敦--英国议会财政委员会就英国作为欧盟成员国在经济和金融方面的得与失举行听证会，英国央行总裁卡尼和负责金融稳定的副总裁康利夫出席(0915)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼出席中国银行维也纳办事处开业仪式(1026)。

德国科隆--德国央行委员Johannes Beermann在一次会议上发表讲话(0830)。

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在德国商报俱乐部讨论中发言(1700)。

3月9日(三)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。

3月10日(四)

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。

法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。

巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学人》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。

德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。

3月11日(五)

赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。

德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。

3月14日(一)

法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。

东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。

3月15日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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(编译 王兴亚；审校 张涛)

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