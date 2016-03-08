《全球重要经济事件一览表》--3月8日-3月15日

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议上发表演说(1300)。
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表讲话(1435)。
诺丁汉--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在诺丁汉大学发表演说(1700)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在议会就英国脱欧发表讲话。
伦敦--英国议会财政委员会就英国作为欧盟成员国在经济和金融方面的得与失举行听证会，英国央行总裁卡尼和负责金融稳定的副总裁康利夫出席(0915)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼出席中国银行维也纳办事处开业仪式(1026)。
德国科隆--德国央行委员Johannes Beermann在一次会议上发表讲话(0830)。
法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在德国商报俱乐部讨论中发言(1700)。
3月9日(三)
渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。
3月10日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。
法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。
巴黎--德国央行委员Andreas Dombret在《经济学人》主办的有关银行业未来的峰会上发表讲话(0830)。
德国泰根塞--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele在2016年企业家日活动上发表讲话(1113)。
3月11日(五)
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。
德国曼海姆--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。
3月14日(一)
法兰克福--德国央行委员Andreas Dombret在单一监管与跨境银行业圆桌会议上发言。
东京--日本央行货币政策会议(至3月15日)。
3月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
东京--日本央行宣布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布3月货币政策会议记录(0030)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美