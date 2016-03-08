《香港报摘》--其他报纸重要消息3月8日

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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* 明报：
--多名银行业人士透露，近月私人贷款的坏帐率有上升趋势，其中主要来自去年7至8月期间承做的一批贷款，借款人信贷纪录良好并有稳定收入，但借钱后不久不约而同宣告破产，银行才发现借款人同时向多家机构借钱，但银行已难以追究。有业界人士估计，不排除是集团式诈骗案。
* 苹果日报：
--昨日截标的港铁 将军澳日出康城10期发展项目，共收七份标书，除了一众区内地主外，内房合景泰富 及本地中小型地产商英皇 都独资出手，前者更为首度投标本地铁路项目。
* 星岛日报：
--有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚领导的华人文化控股集团（CMC）昨日宣布入股荷里活影视制作公司＂Imagine Entertainment＂，将会制作更多高质素的影视作品，增加中国在世界影视业界的发言权。
* 东方日报：
--香港地基承建商剑虹集团 今天起招股，招股价介乎0.8至0.95港元，最高集资额9,500万港元，预计本月18日挂牌。
* 文汇报：
--根据澳门统计暨普查局公布的调查结果，去年第四季末博彩业共有56,217名全职雇员，按年减少2.7%，其中荷官24,619名，按年减少4.4%。统计对象不包括博彩中介人及博彩中介人合作人。（完）
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美