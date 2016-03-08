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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 08:57 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月8日

* 明报：

--多名银行业人士透露，近月私人贷款的坏帐率有上升趋势，其中主要来自去年7至8月期间承做的一批贷款，借款人信贷纪录良好并有稳定收入，但借钱后不久不约而同宣告破产，银行才发现借款人同时向多家机构借钱，但银行已难以追究。有业界人士估计，不排除是集团式诈骗案。

* 苹果日报：

--昨日截标的港铁 将军澳日出康城10期发展项目，共收七份标书，除了一众区内地主外，内房合景泰富 及本地中小型地产商英皇 都独资出手，前者更为首度投标本地铁路项目。

* 星岛日报：

--有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚领导的华人文化控股集团（CMC）昨日宣布入股荷里活影视制作公司＂Imagine Entertainment＂，将会制作更多高质素的影视作品，增加中国在世界影视业界的发言权。

* 东方日报：

--香港地基承建商剑虹集团 今天起招股，招股价介乎0.8至0.95港元，最高集资额9,500万港元，预计本月18日挂牌。

* 文汇报：

--根据澳门统计暨普查局公布的调查结果，去年第四季末博彩业共有56,217名全职雇员，按年减少2.7%，其中荷官24,619名，按年减少4.4%。统计对象不包括博彩中介人及博彩中介人合作人。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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