港报社评：中央续经济挺港，深层矛盾待解--经济日报3月8日

中央领导层在两会期间，未再释强硬治港讯号，但对港政策会否调整尚待观察，反而中央一再展示经济挺港态度，应是要力保本港经济稳健，以促中港互利，并藉发展纾港深层矛盾。

旺角在大年初一急爆暴力冲突，主张＂抗争无底綫＂的本土派组织，更在其后的立会补选取得高票，港人关注中央会否在全国人大、政协＂两会＂期间，释出治港更趋强硬的信息。但除全国人大委员长张德江上周五表示绝不姑息冲击法治底綫的行为外，连日未见中央领导层对＂暴乱＂、＂分离主义＂等问题严词谴责，国务委员杨洁篪昨天与港区人大会面时，亦似有意无意避谈有关议题。

此或因中央对反暴力、保法治等立场已极清晰，暂没必要在这个敏感时期再发表强硬言论，徒惹中港不必要争议，甚至变相助长本土派气焰。惟中央对港政策是否有软化迹象？恐亦言之尚早。

事实上，总理李克强的政府工作报告中，强调本港须＂全面准确＂落实一国两制与基本法，或反映中央感香港在这方面有明显不足，并不满意。故中央领导人治港手腕趋硬或趋软，尚须观察。

另一边厢，中央在两会期间，释出继续经济挺港的明显讯号，如政府工作报告中表明将适时启动深港通，以至杨洁篪昨带同国家旅游局局长李金早，与港区人大讨论本港旅业应走高质路綫，反映中央支持本港发展经济的态度，未因近日的风风雨雨生变。

中央有此取态，应因今年中港皆面临严峻经济考验，中央盼继续借助本港作为平台，助推一系列金融、经济改革，以达中港互惠互利。

且对中央而言，本港社会不少深层矛盾，如贫富差距严重、年轻人上流困难等，皆须透过大力发展经济，才有化解矛盾的本钱。

中央思路虽正确，惟自2003年沙士疫潮后，中央经济挺港至今未变，为本港经济发展注入动力的同时，亦衍生不少新问题、新矛盾。

故中央若图以经济手段，作为理顺治港政策的切入点，还须汲取十多年来的经验与教训，一方面要促政府、商界妥善分配经济利益，避免进一步拉阔贫富差距；同时要提升政策预见性，对中港经济融合可能衍生的新矛盾，防患未然。且部分中港摩擦，如中央与不少港人对政制发展的愿景存明显落差，是否能藉经济手段化解？中央应加深思。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘