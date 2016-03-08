企业结盟：Fortescue拟让淡水河谷入股最高15%股权，并开展合资企业

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透里约热内卢/墨尔本3月7日 - 铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷 和Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。
这份公司备忘录，是矿业四巨头开始联手应对铁矿石价格滑落的初步迹象。
Fortescue执行长Nev Power对记者说，这项非约束性协议可能让淡水河谷取得最多15%的Fortescue股权。
Power说，共同混合铁矿石的业务可能在六个月内展开。
淡水河谷生产部分全球最高等级铁矿石，但却苦于远在巴西，与主要市场中国距离遥远；而澳洲同业则拥有运费低廉许多的好处。合作运营可使双方优势合而为一。
Fortescue称，与淡水河谷的合资企业不会改变Fortescue的2016财年产量预估。
Fortescue并称，公司并未把合资企业看作是淡水河谷并购Fortescue的前兆，所以竞争性不会减少。(完)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美