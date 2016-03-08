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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:21 BJT

企业结盟：Fortescue拟让淡水河谷入股最高15%股权，并开展合资企业

路透里约热内卢/墨尔本3月7日 - 铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷 和Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。

这份公司备忘录，是矿业四巨头开始联手应对铁矿石价格滑落的初步迹象。

Fortescue执行长Nev Power对记者说，这项非约束性协议可能让淡水河谷取得最多15%的Fortescue股权。

Power说，共同混合铁矿石的业务可能在六个月内展开。

淡水河谷生产部分全球最高等级铁矿石，但却苦于远在巴西，与主要市场中国距离遥远；而澳洲同业则拥有运费低廉许多的好处。合作运营可使双方优势合而为一。

Fortescue称，与淡水河谷的合资企业不会改变Fortescue的2016财年产量预估。

Fortescue并称，公司并未把合资企业看作是淡水河谷并购Fortescue的前兆，所以竞争性不会减少。(完)

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