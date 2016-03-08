港报社评：拨乱反正释棕地潜能，让俗气的嘴脸变欢颜--信报3月8日

＂是谁令青山也变，变了俗气的嘴脸，又是谁令碧海也变，变作浊流滔天。＂这是很多年前无綫电视剧《风云》的主题曲，出自已故鬼才黄沾的手笔，很多年后的港产电影《窃听风云3》沿用了，依旧让观众听得起鸡皮疙瘩，甚至有更加深刻的体会，因为原本绿油油的新界土地如今变得面目全非，青山不复青，碧海难言碧，嘴脸确是俗气得很。

就以天水围湿地公园自然保育区南面的一座＂泥头山丘＂为例，是谁令到这里变成涉嫌非法倾倒泥头的重灾区？天水围居民投诉，当地离奇出现堆积如山的大量泥头，面积有如两个大型足球场，高度达到十多米，怀疑有人为了逃避缴付建筑废物处置费用，在该处违规倾倒泥头。居民早前致电政府热线投诉，惟不了了之，如果事件不是经过传媒揭露，相信也不会引起官僚即时关注。前日先后有环保署及消防处人员到现场拍照及了解情况。环保署表示，正调查是否有违反环保条例的情况，会与相关部门联络深入调查，欢迎公众人士提供资料协助。

根据城规会文件显示，泥头山丘位处之地段属康乐和绿化地带，若未经许可，不得进行填土或挖土工程。事件曝光之后有人声称打算兴建高尔夫球练习场，并不是非法倾倒泥头，这个说法令人难以置信。

违反法规是一个问题，有碍观瞻是另一个问题，更大的问题乃在于潜在着安全隐患。大家记忆犹新，去年12月深圳发生怵目惊心的塌泥惨剧，大量房屋瞬间被淹埋，造成超过80人罹难，肇祸的元凶正是非法倾倒泥头。假如毗邻嘉湖山庄的泥头山丘同样发生塌方，后果不堪设想。因此，环保署、地政总署以及规划署等等部门，必须认真跟进并且严肃处理，不能纵容俗气的嘴脸继续蹂躏土地。

除此之外，又有传媒揭露，元朗牛潭尾村的农地不断被货仓和货柜场侵蚀，村口一幅超过二万方米的地皮，虽然不准经营货场，但有人看准条例灰色地带，透过不停转换经营者及重复提出申请改划用途，货场竟然能够活跃接近20年，规划署即使进行过37次调查及管制行动也莫奈之何。村民曾向政府投诉，规划署说是地政总署的责任；地政总署则向村民表示，一旦有规划申请便会暂缓执法行动。换言之，投诉接受，情况依旧，村民批评政府执法不力，牺牲他们的生存空间。

都说香港的土地弥足珍贵，房屋问题长期困扰着港人的敏感神经，为什么新界土地会出现这么多光怪陆离的乱象？昔日青山绿水的乡郊，今天是非法经营的货场，甚至是遇到大雨有塌方风险的泥头山丘，到底是不是一如部分怀疑论者所言＂官乡勾结＂的恶果？

特首梁振英去年发表《施政报告》提及＂棕地＂规划，用意是释放土地潜能，为建屋增加用地。所谓棕地，泛指新界原有农地或乡郊之中已改作露天贮物场、货柜场、仓库、乡郊工业及回收场等等与环境不协调的土地。这些受到破坏的土地多属私人拥有，使用情况既零散又混乱，棕地主要位于新界西北及北部平原。今年的《施政报告》，梁振英继续提出将棕地发展列为＂长远城市规划＂的研究项目。事实上，政府正以洪水桥新发展区为试点，将部分棕地作业＂上楼＂，迁入多层大厦。

既然当局锐意开发棕地，释出土地以兴建房屋及其他社区设施，甚至把洪水桥打造为＂新界中环＂，那么最合理的期望是藉此拨乱反正，取缔泥头山丘，杜绝非法经营的货场。诚然，开发棕地存在着一定程度的困难和挑战，光是处理业权已须大费周章，还要解决交通和供水等技术基建问题。然而，＂迎难而上＂不是现届政府经常放在嘴边的口头禅吗？与其任由青山碧海变作浊流滔天，不如加把劲让棕地化为广厦千万间。刻不容缓的则是消除泥头倾泻的风险。（完）

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