港报社评：粤核电厂如雨后春笋，安全管理成重中之重--明报3月8日

距离本港约130公里的台山，正在兴建核电厂，其中由法国供应的压水式反应堆的部件发现问题，仍在等候覆检结果。由于问题涉及反应堆安全，自然引起高度关注，现在不能确定有关问题是否可解决。若核电厂当局对这类事态以高度透明和负责任做法处理，向社会坦诚交代，可强化社会对核电厂安全的信任，可惜迄今就台山核电厂反应堆部件的问题，当局并未回应记者的查问。管理核电厂，当局与社会充分沟通是重要工作之一，拒绝披露只会增加忧虑猜疑，损害民衆对核电厂的信任。

台山核电厂于2009年动工，使用法国设计的最新第三代压水式反应堆，即是新设计未经实践验证，台山核电厂本来就有做＂白老鼠＂的意味。法国是使用核电比例最高的国家，核电技术成熟，他们的反应堆新设计应该信得过，毋须过于忧虑。不过，去年法国核能安全机构测试第三代压水式反应堆，发现核燃料金属压力壳生产过程有问题，迄今未有覆检结果，英国和法国采用相同设计及压力壳的核电项目已经暂时停工。

采用同类型反应堆的台山核电厂，据记者到工地采访，工人表示核电厂仍在兴建中；记者向与法国方面合资发展的中国广核集团查询，宛如石沉大海、杳无音信。记者翻查资料发现，去年12月，中广核曾在港交所发出通告，表示台山核电厂第三代核电机组系统性能尚需验证，经过风险评估和审慎考虑后，决定推迟核电厂两个机组投产期至2017年，不过并无交代是否与压力壳问题有关。另外，中广核集团今年1月在网页表示，核电厂一期工程建设进展顺利，1号机组已经成为全球首台开始冷态功能试验的三代核电技术，显示工程仍在进行。

据知，法国核能安全机构在当地核电厂验出第三代反应堆压力壳不合格，遇压力有可能破裂；压力壳是一个金属容器，用作盛载放射性极强的核燃料，要能够抵受极高温度、压力及辐射。可见压力壳十分重要，若有破裂，后果可以极其严重。法国核能机构的文件指出，台山核电厂采用同一制作过程生产压力壳，因而亦要覆检。以法国核电技术的丰富经验，若压力壳不过关，相信不会批准启动反应堆，因此，台山核电厂不停工，不构成安全问题，因为施工做的可以是其他工程。不过，在传媒查询下，中广核集团不予回应，这种取态值得商榷。

若核电厂设计完善、管理严谨，可以提供相对廉宜和低排放能源；若核电厂发生事故，由于辐射污染生态环境，可以彻底毁了一个地方，因此核电同样是十分可怕的能源。历来更多人是闻核而色变。第三代压水式安全度尚待验证之外，目前世界许多国家地区运行中的以千计压水式反应堆，设计安全系数极高，理应可以放心使用，唯一是需有严谨管理，统计显示历来核电厂事故，问题绝少出在反应堆，而是在于管理问题导致的人为因素。

30多年前，本港参与兴建大亚湾核电厂，有逾100万人签名反对，皆因一般民衆对核电认识不足，在恐惧心理下形成一场大规模反核运动，连当时的运动领袖对何谓核电，也不甚了了。其后运动领袖参观核电厂，深入了解反应堆的设计、兴建和运作后，知道核电安全不足为虑，但是必须做好管理，其后，运动领袖抛下压水式反应堆是安全的，不过务必做好管理的说法，就从反核运动隐退。大亚湾核电厂投产约30年，并未发生过严重事故，这是设计完善与管理严谨的结果，其中包括制定对港府通报不同事故的机制，已经确立的透明度，对本港市民对大亚湾核电厂的信心和信任，十分重要。透明度是核电厂管理的重要取向之一。

广东省除了台山核电厂，岭澳、阳江和陆丰都已经有在建或筹划中，按国家核安全局资料，揭阳、韶关和肇庆都筹建核电厂；若全部按计划完成，香港周遭最少有8座核电厂共46个反应堆。对广东和香港澳门而言，核电厂安全成为重要议题，若有事故，对这些人口密集地区的破坏，难以想像。因此，广东省对省内核电厂的监管，应该视为重中之重。按数十年核电往绩，反应堆安全应可放心，值得担心的是人的因素，特别是广东省在短时间兴建那么多核电厂，人手、特别是管理人员的质素是否合乎要求，值得关注。眼前是中广核集团应该增加透明度，向社会交代台山核电厂反应堆压力壳的问题，从小处体现广东当局对核电厂规管严谨，消除疑虑，增加民衆对核电的信心。（完）

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