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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:15 BJT

全球金市：金价逼近13个月高点，投资者权衡美联储利率动向

尽管上周五美国公布的2月非农就业报告强劲，但美元一直未能站稳脚跟，周一又因为油价上扬重燃投资者对欧元和商品货币的需求而延续跌势。

分析师称，这一因素加之市场对美联储在3月15-16会议上升息的期望不高，帮助金价走势。

美联储理事布雷纳德称，对升息问题应当“保持耐心”。不过联储副主席费舍尔警告称，通胀正显现加速迹象，这一措辞通常被决策者用于暗示升息倾向。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量周五略微下降，但仍接近2014年9月以来高位2,550万盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/徐文焰；审校 戴素萍/白云)

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