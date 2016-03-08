全球金市：金价逼近13个月高点，投资者权衡美联储利率动向

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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尽管上周五美国公布的2月非农就业报告强劲，但美元一直未能站稳脚跟，周一又因为油价上扬重燃投资者对欧元和商品货币的需求而延续跌势。
分析师称，这一因素加之市场对美联储在3月15-16会议上升息的期望不高，帮助金价走势。
美联储理事布雷纳德称，对升息问题应当“保持耐心”。不过联储副主席费舍尔警告称，通胀正显现加速迹象，这一措辞通常被决策者用于暗示升息倾向。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量周五略微下降，但仍接近2014年9月以来高位2,550万盎司。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/徐文焰；审校 戴素萍/白云)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美