港报社评：长者屋有需求，太富贵乏人问--星岛日报3月8日

北角＂富贵长者屋＂推出，反应平平，房屋协会要减价和提供短期租住选择来＂促销＂，显示本港中产偏富阶层的长者，虽然有优质居所服务的需求，但是对于这种只有终身租住权却无完整业权的安排，接受程度有限。房协须调整计画或租售对象，来贴合社会老龄化产生的需求。 位于北角丹拿山的隽悦，是房协首个非政府资助的类似＂长者安居乐＂屋苑。整个屋苑共500多个单位，只收到不足400份申请表。房协决定减租一成，以及推出两年期租约，供有兴趣的老人家＂试住＂，减少单位丢空浪费，同时有助套现回本。 ＂长者安居乐＂计画，提供特别配合长者需要而设计的住所，连同长者服务配套，让一些稍有资产的长者，能够透过一笔过付款＂买下＂终身租住权，并且透过每月缴交的管理费和服务费，享受基本配套服务，例如24小时紧急召唤、免费简单家居维修、简单身体检查等，还可以自费加入物理治疗和护理等额外服务。 这个计画的好处，是让中产长者在自己拥有终身居住权的私人屋苑内，享受一站式的各类服务，比住在普通私人物业方便，又比住在安老院舍保留私隐和自由。不过，长者过身后，物业会归还房协，如果不幸在短期内丧生，或者身体或经济情况有变而要搬走，自己或者遗属可以按比例取回部分款项。 房协最初在将军澳和牛头角推出的两个这类屋苑，由于获政府免除部分地价作为资助，故此终身租住权的＂售价＂相对实惠，开放式单位和一房单位，由58万多元到140多万元不等。计画推出后反应不俗，额满见遗。房协计画在2020年在红磡推出第三个这类屋苑。 北角隽悦则是这个计画的＂升级版＂，没有政府资助，港岛旺地加上房协要收回成本，＂售价＂因此较高，最廉宜的一个单位，都要170多万，比之前的两个长者屋苑的最贵单位还要高，最贵的更逾1,690万，面积超过1,200方尺，有套房和工人房，设施和服务亦比较高档，申请者入息和资产不限，定位在中产阶层较富裕的长者。 这个标榜＂隽逸生活＂的屋苑推出后，吸引了1.3万人参观，显示市民对此计画兴趣浓厚，可是最后申请却不足额，售价＂高昂＂应是主要原因。同等价钱虽然只能够在区内买得较小的单位，又没有配套服务，但是可以享有完整业权，自由处置。此外，管理费和服务费不菲，也是原因之一，将军澳乐颐居去年就发生长者罢交费用抗议事件。 隽悦推出，曾经引起房协需否服务中产偏富者的争议，现在又出现市场承接力不足，参观人潮却又反映不少人对这类结合长者居住和服务的计画有兴趣。房协需要检讨市场需求，调整定位，推行让长者觉得切合所需又物有所值的居住计画。（完）