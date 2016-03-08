中国货币市场：资金面基本恢复常态宽松，开盘价持坚回购价格变化不大

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透上海3月8日 - 中国银行间资金市场周二已恢复至前期常态宽松态势，对央行公开市场逆回购的依赖性较上周明显减弱。目前大行出资较为充足，不过回购利率方面，受持续坚挺的开盘价影响，主要品种变化不大。
华南一银行交易员称，降准过后至今，流动性已经恢复较为宽松状态，“现在我们公开市场也投得比较少了，不太缺钱。”
央行公开市场今日稍早进行了300亿元人民币七天期逆回购，规模与周一相同，利率也持平于2.25%。因无逆回购到期，单日净投放等额资金。
华北一银行交易员指出，虽然资金充裕，但回购价格的定位上，却变化不大。据其判断，除公开市场逆回购利率持稳外，以大行为主确定的隔夜、七天期回购利率开盘价近期一直较为平稳，也令资金价格难有波澜。
春节后至今，七天期回购开盘价格绝大多数时间定在2.25%，隔夜也多集中在1.9%-1.95%窄幅区间内。
对于后市，交易员预期相对乐观，因料央行会随时根据流动性状况，适当调整逆回购操作规模。若外汇占款等减少引发实质性缺口，不排除央行会再度降准。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9408 1.9417 -0.09
七天 2.2818 2.2726 +0.92
14天 2.5046 2.4821 +2.25
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.5900 0.8900 +70.00
七天 1.8750 1.8000 +7.50
14天 1.9500 1.6500 +30.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00
七天 2.3300 2.3300 +0.00
14天 2.5100 2.5500 -4.00
Shibor
其中:隔夜 1.9500 1.9510 -0.10
七天 2.2930 2.2940 -0.10
三个月 2.8140 2.8230 -0.90
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美