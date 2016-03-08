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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 12:16 BJT

中国货币市场：资金面基本恢复常态宽松，开盘价持坚回购价格变化不大

路透上海3月8日 - 中国银行间资金市场周二已恢复至前期常态宽松态势，对央行公开市场逆回购的依赖性较上周明显减弱。目前大行出资较为充足，不过回购利率方面，受持续坚挺的开盘价影响，主要品种变化不大。

华南一银行交易员称，降准过后至今，流动性已经恢复较为宽松状态，“现在我们公开市场也投得比较少了，不太缺钱。”

央行公开市场今日稍早进行了300亿元人民币七天期逆回购，规模与周一相同，利率也持平于2.25%。因无逆回购到期，单日净投放等额资金。

华北一银行交易员指出，虽然资金充裕，但回购价格的定位上，却变化不大。据其判断，除公开市场逆回购利率持稳外，以大行为主确定的隔夜、七天期回购利率开盘价近期一直较为平稳，也令资金价格难有波澜。

春节后至今，七天期回购开盘价格绝大多数时间定在2.25%，隔夜也多集中在1.9%-1.95%窄幅区间内。

对于后市，交易员预期相对乐观，因料央行会随时根据流动性状况，适当调整逆回购操作规模。若外汇占款等减少引发实质性缺口，不排除央行会再度降准。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9408 1.9417 -0.09

七天 2.2818 2.2726 +0.92

14天 2.5046 2.4821 +2.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5900 0.8900 +70.00

七天 1.8750 1.8000 +7.50

14天 1.9500 1.6500 +30.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.3300 2.3300 +0.00

14天 2.5100 2.5500 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.9500 1.9510 -0.10

七天 2.2930 2.2940 -0.10

三个月 2.8140 2.8230 -0.90

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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