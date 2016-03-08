《中国公开市场回购未到期一览表》--3月8日

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
累计未到期余额:1,500亿元
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2016/3/10 7 2.25% 400
2016/3/11 7 2.25% 500
2016/3/14 7 2.25% 300
2016/3/15 7 2.25% 300
当月累计 1,500
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3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。
4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美