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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:12 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月8日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

3/9 沪　　白云电器　732861　　 4,910 *8.50 *22.97 中信证券　3/11

3/15　　 深　　名 家 汇 300506 3,000 -- --　　　恒泰长财　3/17

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

3/8　　深　　瑞 尔 特 4,000 16.58 19.78 　　广发证券

*3/9 沪　　司 太 立 3,000 12.15 22.98 东方花旗

*3/9 深　　昊志机电 2,500 7.72 22.98 　　南京证券

-- 沪 金 徽 酒 7,000 10.94 18.47 国泰君安

-- 深　　建艺集团 2,030 22.53 22.99 长城证券

-- 沪　　华钰矿业 5,200 7.18 22.97 中信证券

-- 深　　川 金 诺 2,335 10.25 22.98 世纪证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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