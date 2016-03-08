《路透晚报》--3月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2月出口降幅近七年最大，外贸严峻令经济前景再添变数

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。分析人士认为，出口大幅逊于预期，必然对经济的拖累也更大，内外需疲弱的格局并未改变，面临“三期叠加”的中国经济前景再添变数，短期稳增长压力进一步升温。

--中国经济：央行副行长称部分城市房价暴涨不能简单归于因货币政策

针对近期北京、上海和深圳房价暴涨问题，中国央行副行长陈雨露称，这不能简单归因于货币政策，而是由一线城市房地产市场结构性失衡、微观经济体资产配置，以及舆论炒作形成正反馈等多重因素共同影响所致。

--中国财政：存量资金明显下降，今年加强对两年内资金清理盘活--财政部

中国财政部办公厅主任、新闻发言人欧文汉表示，总体上看财政存量资金规模明显下降，2016年将继续按规定清理收回两年以上结转资金，并加强对两年以内资金的清理盘活。

--《财经洞察》中国债务杠杆转移的国家策略

中国金融市场讨论多年的去杠杆路径，近期得到了财政部和央行等重要部门的先后证实，显示发达经济体金融危机期间成功采用的债务杠杆主体调整策略，在中国国家战略层面也得到了坐实。

--新闻稿：中国快速增长的地方政府债务还未严重威胁财政稳定性--标普

中国地方政府债务在过去两年半内快速攀升后，增速可能放缓，标准普尔评级服务发布的报告《中国快速增长的地方政府债务还未对财政稳定性构成严重威胁》如是表示。

--《热点透视》中国2月外储降幅明显收窄，但尚未破解资本外流窘境

中国维护外汇储备的战争已取得一些成效。2月份所持美元及其它国际货币总规模仅略有下降，萎缩规模不到300亿美元，总额仍高达3.2万亿(兆)美元，而此前两个月的资本外流规模相对要大得多。这说明中国政府口头干预提振人民币汇率并抑制资本外流的努力已经取得一定效果。

--中美贸易：中国商务部对美国制裁中兴通讯表示强烈不满，将与美交涉

中国商务部称，美国制裁中兴通讯将严重影响中国企业的正常经营活动；中方对此表示强烈不满和坚决反对，将继续与美方就此问题进行交涉。

--中国社会：全面放开生育政策“没有时间表”，到2050年总人口预计13.8亿

中国国家卫生和计划生育委员会表示，到本世纪中叶，中国人口众多的基本国情没有根本改变、人口对经济社会发展的压力没有根本改变，人口与资源环境相对紧张的关系没有根本改变，这就决定了计划生育的基本国策还是要长期坚持；至于什么时候全面放开生育政策则“没有时间表。”

--《分析师观点》台湾2月CPI年增率创三年新高，央行3月料仍续降息

台湾主计总处公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.40%，为连续第六个 月为正数，创下三年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。分析师认为，CPI虽走高 但核心CPI没有太大变化，预期此为短暂现象，3月央行仍将降息半码。

【金融】

--全球金融：IMF外汇储备货币单列人民币，可推动其作为国际储备资产需求--中银香港

国际货币基金组织(IMF)日前宣布，从今年10月1日起，IMF将在其官方外汇储备数据库中单独列出人民币。中银香港认爲这既是对人民币国际化进程的肯定和追认，也会进一步推动对人民币作爲国际储备资产的需求。

--中国金融：信托登记公司获批正式筹建，年内可能挂牌运行--报载

讨论多年的信托登记平台有新进展，年初中国信托登记公司已获高层批准筹建。公司组建工作于2016年内正式启动，力争年内正式挂牌运行，相关部门还将制定发布《中国信托登记有限责任公司监督管理办法》。

--中港个股：工行为海航筹9.1亿美元银团贷款，并购瑞士国际空港服务公司

以资产计中国最大银行--中国工商银行表示，该行为海南航空集团公司筹组9.1亿美元银团贷款，用于海航并购瑞士国际空港服务公司（Swissport）。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行300亿七天逆回购，单日等额净投放--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作。因今日无逆回购到期，单日实现等额资金净投放。

--中国政策：证监会研究试点绿色公司债，更多发行主体品种有望面世--报载

中国证券报报导，继央行、发改委等出台有关规定后，证监会也在研究绿色公司债相关办法，中国绿色债券标准体系正加速构成与完善。其中，非金融企业绿色融资工具和绿色公司债可能率先试点，未来包括绿色熊猫债、绿色政府债等新品种有望面世。

--《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值2.62%，表现相对稳定

中国财政部周三将续发行五年期国债。路透调查显示，近来债市以长端为主的现券走势偏弱，不过与金融债相比，国债走势相对稳定，加之五年期品种期限较为适中，若现券市场不发生大的变化，预计明日招标新债将向二级靠拢，收益率预测均值落在2.62%附近。

--新债招标：中国国开行一年债收益率2.2158%，三年2.7701%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的四期债收益率均接近市场预期，一、三、五和七年期固息增发债中标收益率分别为2.2158%、2.7701%、3.0767%和3.3876%，投标倍数分别为2.70倍、2.52倍、2.53倍、3.94倍。

--中国债市动态：现券持稳国债期货小涨，供给压力及前景不明致走势僵持

中国银行间市场早盘现券收益率几近持平，国债期货小幅上涨。交易员表示，市场情绪总体偏弱，虽然远逊预期的外贸数据出炉后收益率稍有回落，但供给压力以及经济前景的不明朗致二级市场走势僵持。

--中国货币市场：资金面基本恢复常态宽松，开盘价持坚回购价格变化不大

中国银行间资金市场已恢复至前期常态宽松态势，对央行公开市场逆回购的依赖性较上周明显减弱。目前大行出资较为充足，不过回购利率方面，受持续坚挺的开盘价影响，主要品种变化不大。

--中国信用债：2月违约的15亚邦CP001偿付现转机，周四将足额兑付本息

中国亚邦投资控股集团公告称，公司2月未能按期兑付的短融15亚邦CP001，之后公司积极努力通过多种渠道筹措资金，现确定于周四（3月10日）足额偿付本息。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价升逾百点，贸易数据不佳打压离岸并结束倒挂

人民币兑美元即期早盘随中间价上升逾百点，中间价四连升刷新一个月新高。交易员称，最新公布的中国2月贸易数据不佳，打压离岸汇价走低，但对在岸汇价影响有限，短期市场仍将重点参考中间价表现。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指逆转收升实现六连涨，中小盘股逞强引领大盘翻红

中国股市沪综指收市小升，实现六连涨。分析师指出，由于仍处熊市阶段，大盘五连涨后投资者趋向获利了结，今早承受抛压较大；午后随着中小盘股转强，市场人气活跃起来，低位承接力量加强，大盘尾市逆转翻红，不过成交量依然在低位。

--中国证券：证监会副主席称注册制正在研究，战新板希望尽快推出--中证

据中国证券报网站早间报导，中国证监会副主席李超表示，注册制还在研究；而战略新兴板从去年开始就在研究，希望能够尽快推出。

--《焦点》美国以中兴通讯违反伊朗制裁为由，对其实施出口限制

制裁专家认为，美国针对中兴通讯采取的出口限制举措可能会中断其全球供应链，并可能导致严重的元器件短缺。中兴通讯是中国电信业制造商，美国称其违反了美国对伊朗的制裁规定。

--中港个股：中兴通讯已要求美国商业伙伴申请出口许可--消息

一名直接了解情况的消息人士对路透表示，中国电信设备生产商--中兴通讯已要求其美国商业伙伴申请出口许可，以符合美国对该公司实施的出口限制。

--美国个股：阿里巴巴旗下蚂蚁金服估值可能近600亿美元--消息

一位知情人士称，中国电子商务巨擘--阿里巴巴旗下蚂蚁金融服务集团正寻求在当前的一轮融资中获得近600亿美元的估值。

--中国能源：油价突破40美元后，原油进口需求或放缓--行业消息人士

行业消息人士称，国际油价指标--布兰特原油期货涨至每桶40美元以上后，这可能会导致中国第二季原油进口放缓。中国2月原油进口量触及纪录最高水准。

--中国汽车：2月广义乘用车销量同比下降3.7%--乘联会

中国乘用车市场信息联席会公布，中国2月广义乘用车国内销量为137.05万辆，同比下降3.7%，环比大减41.5%。

--台湾个股：台新金称至2月其人民币TRF部位已提存30亿台币备抵呆帐