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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:12 BJT

长江期货：中国期指主力空方内部现分歧

以下内容节选自3月8日的《期货日报》：

周一，沪深300指数高开后低走甚至一度转跌，然而尾盘再度上涨。股指期货方面，IF四份合约持仓量47948手，较前一日变动不大，继续维持在高位水平。种种迹象表明，当前市场依然处于强势格局。

　　虽然市场情绪整体向好，但短期沪深300指数面临前期高位的技术考验。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续6个交易日净持仓量变动5次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1603上增持卖单力度更大，净空持仓量增加197手，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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