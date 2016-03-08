长江期货：中国期指主力空方内部现分歧

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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以下内容节选自3月8日的《期货日报》：
周一，沪深300指数高开后低走甚至一度转跌，然而尾盘再度上涨。股指期货方面，IF四份合约持仓量47948手，较前一日变动不大，继续维持在高位水平。种种迹象表明，当前市场依然处于强势格局。
虽然市场情绪整体向好，但短期沪深300指数面临前期高位的技术考验。近期中信期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续6个交易日净持仓量变动5次踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1603上增持卖单力度更大，净空持仓量增加197手，显示其对周二市场持谨慎态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美