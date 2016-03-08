版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:12 BJT

瑞达期货：大连铁矿石期货加速拉升，螺纹钢不宜追高

以下内容节选自3月8日的《期货日报》：

最近一周，铁矿石1605合约出现加速上涨。持仓量没有出现大幅下降，说明前期多头尚未大量获利了结，涨势仍未到达末期。期货价格在突破400元/吨大关后加速拉升，并封住涨停板，持仓量仅减少9万手左右。预计涨势将继续加速

　　周一，螺纹钢1605合约高开高走，一举突破2000元/吨关口。值得注意的是，最近4个交易日连续减仓，减幅高达30%左右，这意味着价格一旦加速，可能随时见顶。强弱指标RSI并未持续上行，与价格表现有所背离。操作上，追涨宜谨慎。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐