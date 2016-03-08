瑞达期货：大连铁矿石期货加速拉升，螺纹钢不宜追高

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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以下内容节选自3月8日的《期货日报》：
最近一周，铁矿石1605合约出现加速上涨。持仓量没有出现大幅下降，说明前期多头尚未大量获利了结，涨势仍未到达末期。期货价格在突破400元/吨大关后加速拉升，并封住涨停板，持仓量仅减少9万手左右。预计涨势将继续加速
周一，螺纹钢1605合约高开高走，一举突破2000元/吨关口。值得注意的是，最近4个交易日连续减仓，减幅高达30%左右，这意味着价格一旦加速，可能随时见顶。强弱指标RSI并未持续上行，与价格表现有所背离。操作上，追涨宜谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美