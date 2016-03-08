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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:15 BJT

国泰君安期货：沪铜短期反弹，长期继续寻底

以下内容节选自3月8日的《期货日报》：

近期，沪铜价格上破前期整理区间，连创新高。我们认为短期在国内宏观面偏暖、房地产市场回暖的推动下，铜价仍存上探的可能，但供给过剩、高库存等将使价格中长期承压。

　　我们总的观点是，短期铜价存在持续反弹动力，但中长期铜空头趋势未发生改变，仍会继续寻底。在具体操作上，短期可逢低试探性轻仓做多，价格最高看至40,000元/吨，消费高峰过后仍以逢高抛空为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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