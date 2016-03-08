德盛期货：黄金上涨动力不足，面临冲高回落风险

虽然上周五美国农业部发布了强劲的非农就业数据，但令人意外的是，黄金依然在投资者强烈的看涨情绪下止跌回升。笔者认为，短期黄金市场的驱动力可能出现变化，原油上涨和朝鲜半岛局势紧张对黄金无疑产生有力支撑。黄金上涨带动白银跟风，更为重要的是，白银涨幅远超黄金。不过，美国经济状况向好，黄金仍然会被强势美元压制而继续走低。

从投资角度来看，黄金是无收益、无现金流资产，当其他投资的实际收益升高，持有黄金的机会成本变高，资金将流向其他资产，造成金价的下跌。美联储3月的会议或成为黄金的一大考验，谨慎的投资者可能会意识到潜在跟风危险。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至3月1日，投机基金经理减持COMEX黄金净多头寸，为1月中转至净多仓以来首次,还减持了白银期货和期权净多头头寸。笔者观察到金价在冲高之后收出小阴线，MACD和KD指标均出现明显背离，并且还面临上方40周均线压力，短线可能出现调整行情。(完)