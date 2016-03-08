德盛期货：黄金上涨动力不足，面临冲高回落风险

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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以下内容节选自3月8日的《期货日报》：
虽然上周五美国农业部发布了强劲的非农就业数据，但令人意外的是，黄金依然在投资者强烈的看涨情绪下止跌回升。笔者认为，短期黄金市场的驱动力可能出现变化，原油上涨和朝鲜半岛局势紧张对黄金无疑产生有力支撑。黄金上涨带动白银跟风，更为重要的是，白银涨幅远超黄金。不过，美国经济状况向好，黄金仍然会被强势美元压制而继续走低。
从投资角度来看，黄金是无收益、无现金流资产，当其他投资的实际收益升高，持有黄金的机会成本变高，资金将流向其他资产，造成金价的下跌。美联储3月的会议或成为黄金的一大考验，谨慎的投资者可能会意识到潜在跟风危险。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至3月1日，投机基金经理减持COMEX黄金净多头寸，为1月中转至净多仓以来首次,还减持了白银期货和期权净多头头寸。笔者观察到金价在冲高之后收出小阴线，MACD和KD指标均出现明显背离，并且还面临上方40周均线压力，短线可能出现调整行情。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美