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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:20 BJT

期货日报：大连豆粕期货服务现货产业的能力进一步提升

以下内容节选自3月8日的《期货日报》：

2015年豆粕期货市场整体运行平稳，客户结构日趋成熟稳定，仓单串换试点增加带动中小微企业参与豆粕期货市场的力度明显增强。豆粕期货业务创新功能的发挥愈加完善，服务现货产业的能力进一步提升。

　　大商所数据显示，2015年豆粕期货品种成交规模稳步增长，全年豆粕期货共成交28,949.7万手（成交量采用单边统计），同比增长41.23%，成交额为76,963.6亿元，同比增长15.62%。与其他品种相比，豆粕成交量连续多年保持领先优势，2015年豆粕期货成交量再度位居大商所期货成交量第一位。

部分市场人士认为，豆粕期现价格相关性继续改善，期货引导良好。2015年豆粕期现价格的相关性为0.87，较2014年提高0.01，继续保持在较高水平。随着豆粕仓单串换试点范围的扩大，下游中小企业参与豆粕期货的积极性明显提高，交割买方中饲料企业数量大幅提升，交割区域较2014年有明显增加，加之豆粕基差销售规模的增长，豆粕基差明显缩窄，交割环节的改善以及行业企业参与度的提高，推动豆粕期现相关性较2014年继续提高。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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