期货日报：大连豆粕期货服务现货产业的能力进一步提升

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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以下内容节选自3月8日的《期货日报》：
2015年豆粕期货市场整体运行平稳，客户结构日趋成熟稳定，仓单串换试点增加带动中小微企业参与豆粕期货市场的力度明显增强。豆粕期货业务创新功能的发挥愈加完善，服务现货产业的能力进一步提升。
大商所数据显示，2015年豆粕期货品种成交规模稳步增长，全年豆粕期货共成交28,949.7万手（成交量采用单边统计），同比增长41.23%，成交额为76,963.6亿元，同比增长15.62%。与其他品种相比，豆粕成交量连续多年保持领先优势，2015年豆粕期货成交量再度位居大商所期货成交量第一位。
部分市场人士认为，豆粕期现价格相关性继续改善，期货引导良好。2015年豆粕期现价格的相关性为0.87，较2014年提高0.01，继续保持在较高水平。随着豆粕仓单串换试点范围的扩大，下游中小企业参与豆粕期货的积极性明显提高，交割买方中饲料企业数量大幅提升，交割区域较2014年有明显增加，加之豆粕基差销售规模的增长，豆粕基差明显缩窄，交割环节的改善以及行业企业参与度的提高，推动豆粕期现相关性较2014年继续提高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美