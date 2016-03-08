期货日报：大宗商品刮起反弹风潮，原油步入反攻节奏

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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以下内容节选自3月8日的《期货日报》：
周一亚盘时间，原油继续攀升，一度触及1月6日以来高点。近期原油这波反弹着实令人印象深刻，截至上周，布伦特原油和美国原油期货均已大涨约10%，布伦特原油期货连续上涨第二周，美国原油期货则是连续上涨第三周。目前，油价自不到两个月前触及的12年低点已经反弹了40%左右。
从宏观角度来讲，芝华数据投资策略经理阎文杰表示，如今中国稳增长政策加码预期增强，资本市场流动性得到提升，市场情绪已经有所回暖。资产配置已经更多地转向商品市场，拉动商品走出连续反弹行情，原油价格也随之升温。
此外，就基本面而言，原油的供需矛盾也开始出现缓解。一方面，主要产油国已经开始回到谈判桌上。目前，俄罗斯联合沙特等超过15个产油国拟达成冻结产量的协议。申银万国期货原油分析师王笑向期货日报记者表示，从供需面来说，这些产油国占据了世界上大部分的原油产量，他们如果能将产量稳定下来，也就意味着原油供给的增速将逐渐放缓甚至出现停滞。那么在需求保持一定增速的情况下，供大于求的失衡状况将会得到改善，这将推动油价缓慢回升。(完)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美