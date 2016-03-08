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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:23 BJT

期货日报：大宗商品刮起反弹风潮，原油步入反攻节奏

以下内容节选自3月8日的《期货日报》：

周一亚盘时间，原油继续攀升，一度触及1月6日以来高点。近期原油这波反弹着实令人印象深刻，截至上周，布伦特原油和美国原油期货均已大涨约10%，布伦特原油期货连续上涨第二周，美国原油期货则是连续上涨第三周。目前，油价自不到两个月前触及的12年低点已经反弹了40%左右。

从宏观角度来讲，芝华数据投资策略经理阎文杰表示，如今中国稳增长政策加码预期增强，资本市场流动性得到提升，市场情绪已经有所回暖。资产配置已经更多地转向商品市场，拉动商品走出连续反弹行情，原油价格也随之升温。

此外，就基本面而言，原油的供需矛盾也开始出现缓解。一方面，主要产油国已经开始回到谈判桌上。目前，俄罗斯联合沙特等超过15个产油国拟达成冻结产量的协议。申银万国期货原油分析师王笑向期货日报记者表示，从供需面来说，这些产油国占据了世界上大部分的原油产量，他们如果能将产量稳定下来，也就意味着原油供给的增速将逐渐放缓甚至出现停滞。那么在需求保持一定增速的情况下，供大于求的失衡状况将会得到改善，这将推动油价缓慢回升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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