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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 09:29 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆走低，下方支撑在123.83

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* 欧元/日圆追随美元/走势下挫，在亚洲市场介于125.00-124.49日圆

* 昨日高点在125.30，隔夜纽约尾盘触及125.21

* 跌破云区底部和100小时移动均线为偏空信号，预示将测试200小时移动均线切入位124.01

* 下方支撑在日线一目均衡转换线切入位123.83

* 尚未跌破日线一目均衡转换线，与美元/日圆表现不同(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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