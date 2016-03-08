《汇市简讯》欧元/日圆走低，下方支撑在123.83

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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0109GMT
* 欧元/日圆追随美元/走势下挫，在亚洲市场介于125.00-124.49日圆
* 昨日高点在125.30，隔夜纽约尾盘触及125.21
* 跌破云区底部和100小时移动均线为偏空信号，预示将测试200小时移动均线切入位124.01
* 下方支撑在日线一目均衡转换线切入位123.83
* 尚未跌破日线一目均衡转换线，与美元/日圆表现不同(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美