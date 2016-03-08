《香港重要政经日程》--3月8日-3月29日

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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================== 今日重要政经消息=================
3月8日（周二）
-- 希慎兴业 公布全年业绩。
-- 361度 公布全年业绩。
-- SOHO中国 公布全年业绩。
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
3月9日（周三）
-- 国泰航空 公布全年业绩。
-- 九龙仓 公布全年业绩。
-- 青岛银行 公布全年业绩。
-- 旭辉控股 公布全年业绩。
-- 五矿资源 公布全年业绩。
3月10日（周四）
-- 海通国际 公布全年业绩。
-- 太古 公布全年业绩。
-- 太古地产 公布全年业绩。
-- 会德丰 公布全年业绩。
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
-- 广州富力地产 公布全年业绩。
-- 万科 公布全年业绩。
-- 港铁公司 公布全年业绩。
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
--15:00 中国贵金属资源 在香港举行股东特别大会。
3月14日（周一）
-- 公布2月底外汇基金境外资产。
*-- 南华早报集团 公布全年业绩。
*-- 茂业国际 公布全年业绩。
*-- 长江生命科技 公布全年业绩。
*-- 中广核电力 公布全年业绩。
*-- 首创环境 公布全年业绩。
*-- 中外运航运 公布全年业绩。
*-- 西部水泥 公布全年业绩。
--9:30 开源控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 世纪金花 在香港举行股东特别大会。
--10:30 仁天科技 在香港举行股东特别大会。
--10:00 中国移动多媒体 在香港举行股东特别大会。
* 3月15日（周二）
--中国天瑞水泥 公布全年业绩。
--华人置业 公布全年业绩。
--碧桂园 公布全年业绩。
--利亚零售 公布全年业绩。
--富智康集团 公布全年业绩。
--港灯 公布全年业绩。
--华能新能源 公布全年业绩。
--汇贤产业信托 公布全年业绩。
--中国平安 公布全年业绩。
--宝龙地产 公布全年业绩。
--创科实业 公布全年业绩。
--中国旺旺 公布全年业绩。
--信义玻璃 公布全年业绩。
--信义光能 公布全年业绩。
--特步国际 公布全年业绩。
3月16日（周三）
--11:00 蓝天威力控股 在香港举行股东特别大会。
--11:00 北控医疗健康产 在香港举行股东特别大会。
--10:00 香港宽频 在香港举行股东特别大会。
3月17日（周四）
-- 腾讯控股 公布全年业绩。
-- 公布2015年12月至2016年2月失业率。
3月18日（周五）
--15:00 长和国际实业 在香港举行股东特别大会。
--17:00 御泰中彩控股 在香港举行股东特别大会。
-- 中国海外发展 公布全年业绩。
3月21日（周一）
-- 公布2月份消费物价指数。
3月23日（周三）
--14:00 天美(控股) 在香港举行股东特别大会。
3月29日（周二）
--10:00 雅骏控股 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美