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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--3月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    0030 澳洲房屋融资                                1月        -2.3%      +2.6%
             投资性房屋融资                                       --       +0.6%
    0300 韩国L货供额                                 1月          --       +8.3%
    0930 英国工业生产(较前月)                        1月        +0.5%      -1.1%
                     (较上年同期)                               +0.2%      -0.4%
             制造业产出(较前月)                                 +0.2%      -0.2%
                       (较上年同期)                             -0.7%      -1.7%
    1200 美国抵押贷款市场指数                       前周          --       496.5
             再融资指数                                           --     2,104.5
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)                  1月        -0.2%      -0.1%
              趸售销售(较前月)                                  -0.3%      -0.3%
    1500 加拿大央行利率决议                           --        0.50%      0.50%
    1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       3月          --        55.2
    1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     3月          --        46.8
    2000 新西兰央行利率决议                                     2.50%      2.50%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          --   买超9,338
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --  卖超10,150
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                2月       -0.3%       -0.9%
                         (较上年同期)                          -3.4%       -3.1%
            
    3月8-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                          3月          --       +4.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    3月7日(一)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                     2月       +2.2%        -- 
    2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆)           1月   盈余5,208  盈余7,190
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第四季修正值     -0.3%      -0.4%
                              环比年率                          -1.1%      -1.5%
    3月8日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期)  2月       +0.1%        -- 
    0030 澳洲NAB企业现况指数                          2月         正8        -- 
                企业信心指数                                      正3        -- 
    0500 日本消费者信心指数                           2月        40.1        -- 
    0500 日本服务业景气判断指数                       2月        44.6        -- 
    0645 瑞士未经季节调整失业率                       2月        3.7%       3.8%
             经季节调整失业率                                    3.4%       3.5%
    0700 德国工业生产(较前月)                         1月       +3.3%      +0.5%
    0745 法国预算收支(亿欧元)                         1月      赤字92        -- 
    0745 法国经常账收支(亿欧元)                       1月      赤字14        -- 
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               1月      逆差37     逆差41
              进口(亿欧元)                                        420        -- 
              出口(亿欧元)                                        383        -- 
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月       +0.2%      -0.1%
                            (较上年同期)                        -0.8%      -1.1%
    1000 欧元区GDP(较前季)                    第四季修正值      +0.3%      +0.3%
              (较上年同期)                                      +1.6%      +1.5%
    1100 美国NFIB小企业信心指数                       2月        92.9        -- 
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                     2月       21.26      18.00
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                       1月       -9.8%      -2.5%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                 2月       +0.7%        -- 
                             (较上年同期)                       +9.3%        -- 
    (完)      
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/于春红；审校 杜明霞)

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