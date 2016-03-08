主要国家经济指标预测--3月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.3% +2.6% 投资性房屋融资 -- +0.6% 0300 韩国L货供额 1月 -- +8.3% 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1% (较上年同期) +0.2% -0.4% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.7% -1.7% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 再融资指数 -- 2,104.5 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 1月 -0.2% -0.1% 趸售销售(较前月) -0.3% -0.3% 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.50% 0.50% 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 55.2 1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 3月 -- 46.8 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,338 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超10,150 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -0.3% -0.9% (较上年同期) -3.4% -3.1% 3月8-9日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月7日(一) 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 +2.2% -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 盈余5,208 盈余7,190 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.3% -0.4% 环比年率 -1.1% -1.5% 3月8日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 2月 +0.1% -- 0030 澳洲NAB企业现况指数 2月 正8 -- 企业信心指数 正3 -- 0500 日本消费者信心指数 2月 40.1 -- 0500 日本服务业景气判断指数 2月 44.6 -- 0645 瑞士未经季节调整失业率 2月 3.7% 3.8% 经季节调整失业率 3.4% 3.5% 0700 德国工业生产(较前月) 1月 +3.3% +0.5% 0745 法国预算收支(亿欧元) 1月 赤字92 -- 0745 法国经常账收支(亿欧元) 1月 赤字14 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 1月 逆差37 逆差41 进口(亿欧元) 420 -- 出口(亿欧元) 383 -- 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -0.8% -1.1% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.5% 1100 美国NFIB小企业信心指数 2月 92.9 -- 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 21.26 18.00 1330 加拿大建筑许可(较前月) 1月 -9.8% -2.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 +0.7% -- (较上年同期) +9.3% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/于春红；审校 杜明霞)