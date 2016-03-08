《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值2.62%，表现相对稳定

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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* 招标品种：财政部五年续发固息国债
* 期限及招标金额：200亿元
* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.60%-2.65%
* 预测均值: 2.62%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月8日 - 中国财政部周三将续发行五年期国债。路透调查显示，近来债市以长端为主的现券走势偏弱，不过与金融债相比，国债走势相对稳定，加之五年期品种期限较为适中，若现券市场不发生大的变化，预计明日招标新债将向二级靠拢，收益率预测均值落在2.62%附近。
上海一券商交易员认为，与金融债相比，国债较为稳定，明日新债定位有望接近二级。而且“五年(品种)最近算是比较坚挺的了。”
中债国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.6494%。本次续发国债标的券160002最新成交 为2.6450%。
另外，今日国开行上午招标的一至七年四期债，收益率均接近市场预期，表现属中规中矩。
明日招标新债为今年第二期国债 的二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年1月14日开始计息，票面利率2.53%，按年付息。招标结束至3月10日进行分销并缴款，3月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
投标标位限定方面，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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