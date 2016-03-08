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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 16:15 BJT

《中国新债预测》五年续发国债收益率预测均值2.62%，表现相对稳定

* 招标品种：财政部五年续发固息国债

* 期限及招标金额：200亿元

* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.60%-2.65%

* 预测均值: 2.62%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月8日 - 中国财政部周三将续发行五年期国债。路透调查显示，近来债市以长端为主的现券走势偏弱，不过与金融债相比，国债走势相对稳定，加之五年期品种期限较为适中，若现券市场不发生大的变化，预计明日招标新债将向二级靠拢，收益率预测均值落在2.62%附近。

上海一券商交易员认为，与金融债相比，国债较为稳定，明日新债定位有望接近二级。而且“五年(品种)最近算是比较坚挺的了。”

中债国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.6494%。本次续发国债标的券160002最新成交 为2.6450%。

另外，今日国开行上午招标的一至七年四期债，收益率均接近市场预期，表现属中规中矩。

明日招标新债为今年第二期国债 的二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年1月14日开始计息，票面利率2.53%，按年付息。招标结束至3月10日进行分销并缴款，3月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

投标标位限定方面，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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