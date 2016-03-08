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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆测试关键支撑位，因日本和杠杆账户抛售

0153GMT，
    
    *  澳元/日圆较纽约收盘水准下跌逾1.0%，因日本和杠杆账户抛售
    *  日股日经指数下跌1.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数走低0.75%
    *  澳元/日圆低于昨日低位83.85日圆，下探日线图一目均衡云区底部83.79
    *  跌破83.85结束了连续四日日低上移的趋势
    *  若跌破云区底部，则瞄准77.55/85.00涨势的38.2%费波纳奇回档位82.20
    (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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