台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因台股走弱外资汇入趋缓及进口商买汇

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透台北3月8日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价走贬。交易员表示，受到亚股普遍下跌，台股跟着下滑影向，今天外资汇入力道明显减弱，加上包含油款等大型进口商进场买汇，使台币走势偏弱。
他们指出，外资连续数个交易日在台股买超且疯狂涌入后，今天不仅汇入力道减弱，部分外商甚至始反手买入美元，促使台币走贬。
〞外资(汇入)没有前两天那么凶了，有看到油款进场，开始触发买盘(美元)进场。〞一位大型银行交易员说。
他们并指出，因本月中旬包含欧洲和日本央行，及美国联邦准备理事会(FED)和台湾央行都要开会，由于国际上事情比较多，而台股在连续走涨、台币大升后，今天市场变得比较谨慎，不但外资汇入力道没有前两天强劲，部分进口商亦进场买入美元。
一位大型银行交易员说，今天亚股普遍表现不好、热钱汇入量也明显变少，未来数日观察重点在各国央行利率决策及外资动向。
早盘台币实质交易区间落在32.743-32.820；上日为32.690-32.801。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.710/32.760，上日收在32.570。
本地时间10:25台股加权指数 下跌0.86%；韩元兑美元 在1,205.9；前一日收在1,201.4。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.700-32.850
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