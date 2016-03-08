版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:13 BJT

标题新闻：必和必拓一位高管警告称，未来几年全球铁矿石供应增长将继续超出需求增幅

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐