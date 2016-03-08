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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:17 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场略微走软，技术指标预示将陷入盘整

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* 美元指数略微走软，因日本投资者全线买入日圆

* 股市走低--日股日经指数下跌1.6%，中国沪综指跌2.6%，澳股走低0.9%，E-迷你标普500指数期货跌0.3%

* 动能指标负面，五日、10日和20日移动均线走势与20日波林格区间相矛盾

* 这暗示美元指数将陷入盘整，若收盘低于2月涨势的61.8%费波纳奇回档位96.51，则为负面信号

* 2月升势的50%回档位96.90，以及稍早触及的高位97.14分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/24N9TCv (完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 张若琪)

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