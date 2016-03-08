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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:20 BJT

台湾债市：指标10年券殖利率盘初微扬，因2月CPI年增率明显高于预期

路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二盘初微幅走扬。交易员表示，由于盘前公布2月消费者物价指数(CPI)年增率明显高于预期，及美国指标10年公债殖利率周一收高，带动105/4殖利率扬升；惟当殖利率弹高仍见买盘承接，令该券殖利率升幅收敛，持续维持区间盘整格局。

他们指出，此前105/4殖利率频探历史低位，陆续或见获利了结的调节性卖压，但不会造成该券殖利率大幅弹升，因为短期内物价偏高不致于改变央行降息决策，短线料续在低档附近狭幅整理。

〞有点像在调节手上部位，才会有点出量。〞一位大型银行交易员说。

台湾主计总处周二公布，2月CPI较上年同期升2.40%，为连续第六个月为正数，创下三年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。

美国公债价格周一大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.84%。

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--美国经济：薪资增长缓慢并不意味着劳动力市场疲软--美联储研究 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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