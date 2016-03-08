台湾债市：指标10年券殖利率盘初微扬，因2月CPI年增率明显高于预期

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月8日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周二盘初微幅走扬。交易员表示，由于盘前公布2月消费者物价指数(CPI)年增率明显高于预期，及美国指标10年公债殖利率周一收高，带动105/4殖利率扬升；惟当殖利率弹高仍见买盘承接，令该券殖利率升幅收敛，持续维持区间盘整格局。
他们指出，此前105/4殖利率频探历史低位，陆续或见获利了结的调节性卖压，但不会造成该券殖利率大幅弹升，因为短期内物价偏高不致于改变央行降息决策，短线料续在低档附近狭幅整理。
〞有点像在调节手上部位，才会有点出量。〞一位大型银行交易员说。
台湾主计总处周二公布，2月CPI较上年同期升2.40%，为连续第六个月为正数，创下三年来最高。路透调查预期为年增1.11%。前高是2013年2月的2.96%。
美国公债价格周一大多走低，日内交投震荡，因在强劲的美国就业数据公布后，油价上涨，削弱了对避险公债的需求。本周稍后，欧洲央行将举行政策会议。指标10年期公债 收益率盘中攀升至逾一个月最高1.920%。尾盘报1.900%，高于上周五尾盘的1.883%，价格回落5/32。
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月15-16日召开下次货币政策会议。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.81-0.84%。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格大多回落，因油价反弹和欧洲央行会议前投资人态度谨慎
--美国经济：薪资增长缓慢并不意味着劳动力市场疲软--美联储研究 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美