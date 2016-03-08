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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:31 BJT

日本股市：日经指数跌至近一周低位，日圆走强拖累出口类股

出口类股受挫尤重，丰田汽车 下跌1.6%，本田汽车 跌2.0%，日产汽车 则下挫3%。

由于投资者趋向避险，金融类股亦走低。三菱UFJ金融集团 跌3.2%，瑞穗金融集团 和野村控股 分别下跌1.6%和2.5%。

开盘前出炉的日本第四季经济成长数据对股市影响不大，但也没有对人气有所帮助。

数据显示，日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战。

“经济不景气，日本央行采取了负利率政策。市场上存在很多疑虑，政府需要提出经济成长策略和财政政策，以提振经济和人气，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

Kuramochi称，市场将可能继续从汇市和油价走势中寻找指引，同时投资者将继续关注央行将来的政策。

东证股价指数 下跌2.1%至1,333.07点，JPX-日经400指数 亦跌2.1%至12,063.49点。(完)

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