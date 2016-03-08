日本股市：日经指数跌至近一周低位，日圆走强拖累出口类股

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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出口类股受挫尤重，丰田汽车 下跌1.6%，本田汽车 跌2.0%，日产汽车 则下挫3%。
由于投资者趋向避险，金融类股亦走低。三菱UFJ金融集团 跌3.2%，瑞穗金融集团 和野村控股 分别下跌1.6%和2.5%。
开盘前出炉的日本第四季经济成长数据对股市影响不大，但也没有对人气有所帮助。
数据显示，日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战。
“经济不景气，日本央行采取了负利率政策。市场上存在很多疑虑，政府需要提出经济成长策略和财政政策，以提振经济和人气，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。
Kuramochi称，市场将可能继续从汇市和油价走势中寻找指引，同时投资者将继续关注央行将来的政策。
东证股价指数 下跌2.1%至1,333.07点，JPX-日经400指数 亦跌2.1%至12,063.49点。(完)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美