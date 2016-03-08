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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 11:29 BJT

澳新汇市：澳新货币脱离高位，因中国数据和奶制品价格前景不佳

不过今年以来澳元仍录得近2%的涨幅，逆转了1月的跌势。

阻力位在0.7495美元，为0.8164-0.6827这波走势的50%回档位；支撑位在0.7440美元。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI周一大涨近20%。若能维持这样的涨势，将大大改善澳洲的贸易条件，并降低澳洲央行降息的机率。

新西兰元兑美元 从0.6814的高点小跌至0.6773。此前恒天然(Fonterra) 调降对农户股东的乳品支付预估。

投资者目前关注新西兰央行周四的货币政策决定。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云/王兴亚)

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