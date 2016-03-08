澳新汇市：澳新货币脱离高位，因中国数据和奶制品价格前景不佳

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
不过今年以来澳元仍录得近2%的涨幅，逆转了1月的跌势。
阻力位在0.7495美元，为0.8164-0.6827这波走势的50%回档位；支撑位在0.7440美元。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI周一大涨近20%。若能维持这样的涨势，将大大改善澳洲的贸易条件，并降低澳洲央行降息的机率。
新西兰元兑美元 从0.6814的高点小跌至0.6773。此前恒天然(Fonterra) 调降对农户股东的乳品支付预估。
投资者目前关注新西兰央行周四的货币政策决定。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 白云/王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美