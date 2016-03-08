《全球汇市》日圆兑美元和欧元表现抢眼，得益于避险魅力

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1018 1.1012 +0.05 +1.45 1.0860 美元/日圆 113.05 113.43 -0.34 -6.03 120.30 欧元/日圆 124.56 124.94 -0.30 -4.53 130.47 美元/瑞郎 0.9941 0.9951 -0.10 -0.77 1.0018 英镑/美元 1.4249 1.4263 -0.10 -3.32 1.4738 美元/加元 1.3322 1.3277 +0.34 -3.74 1.3839 美元/离岸人民币 6.5109 6.5047 +0.10 -0.87 6.5680 澳元/美元 0.7433 0.7466 -0.44 +2.17 0.7275 新西兰元/美元 0.6774 0.6798 -0.35 -0.75 0.6825 澳元/日圆 84.020 84.710 -0.81 -4.11 87.620 新西兰元/日圆 76.590 77.110 -0.67 -6.57 81.980 英镑/日圆 161.11 161.82 -0.44 -9.09 177.22 澳元/新西兰元 1.0971 1.0973 -0.02 +2.88 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 杜明霞/王兴亚/张若琪/陈宗琦/白云)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美