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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 11:47 BJT

《全球汇市》日圆兑美元和欧元表现抢眼，得益于避险魅力

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1018  1.1012  +0.05  +1.45  1.0860
    美元/日圆            113.05  113.43  -0.34  -6.03  120.30
    欧元/日圆         124.56  124.94  -0.30  -4.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9941  0.9951  -0.10  -0.77  1.0018
    英镑/美元            1.4249  1.4263  -0.10  -3.32  1.4738
    美元/加元            1.3322  1.3277  +0.34  -3.74  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5109  6.5047  +0.10  -0.87  6.5680
    澳元/美元            0.7433  0.7466  -0.44  +2.17  0.7275
    新西兰元/美元        0.6774  0.6798  -0.35  -0.75  0.6825
    澳元/日圆         84.020  84.710  -0.81  -4.11  87.620
    新西兰元/日圆     76.590  77.110  -0.67  -6.57  81.980
    英镑/日圆         161.11  161.82  -0.44  -9.09  177.22
    澳元/新西兰元     1.0971  1.0973  -0.02  +2.88  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 杜明霞/王兴亚/张若琪/陈宗琦/白云)

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