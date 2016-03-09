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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:46 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收跌续探新低，惟量缩观望央行总裁立法院谈话

* 10年公债殖利率收跌续探新低
    * 美债殖利率滑落提振台债多头
    * 量缩观望央行总裁立法院谈话
    * 明日105/4殖利率暂看0.79-0.82%

    路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收跌续探新低；交
易员表示，随着美国10年公债殖利率从高档滑落，提振台债多头气势，带动105/4殖利率再
创历史低位，惟交投量缩观望明日央行总裁彭淮南在立法院谈话。
    
    他们指出，目前台湾经济仍旧疲弱不振，尽管上年出口比较基期已低，但2月出口金额
续创第13个月衰退，市场普遍预期本月央行将持续降息。市场关注明日上午央行总裁彭淮南
赴立法院财委会报告备询，将成为央行第一季底理监事会议的重要风向球。
    
    今日10年热券105/4殖利率同创盘中及收盘历史新低，分别为0.8040%及0.8065%。
    
    〞105/4的0.80%是心理关卡，需要时间测试。〞一位大型证券交易员说。
    
    随着105/4殖利率频探新低，追价意愿看法分歧，有银行认为，尽管目前台债有利多头
氛围，而同为10年券的104/12殖利率却仍在0.8595%，与105/4利差超过5个基点，令追价力
道较趋谨慎，不过也有券商表态只要国际债市续偏多，105/4殖利率仍有望跟进缓步探低。
    
    至于五年新券105/5周三展开首日发行前交易，交投与其他短券一般较显淡静，该券殖
利率大致在0.55%窄幅波动、变化不大。105/5将在3月25日标售，预计发行300亿台币。
    
    交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.79-0.82%。
    
    台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而
台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。 
    
    美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲
弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期公债US10YT=
RR尾盘价格上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。 
    
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                                (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/5                       --     0.5500%    0.5440-0.5566%       6.5
 10   105/4                    -1.55     0.8065%   *0.8040-0.8140%     189.5
    注*：表历史盘中新低。
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                       
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.8065%
   5     105/5                       0.5500%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)           

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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