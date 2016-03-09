台湾债市：10年公债殖利率收跌续探新低，惟量缩观望央行总裁立法院谈话

* 10年公债殖利率收跌续探新低 * 美债殖利率滑落提振台债多头 * 量缩观望央行总裁立法院谈话 * 明日105/4殖利率暂看0.79-0.82% 路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收跌续探新低；交 易员表示，随着美国10年公债殖利率从高档滑落，提振台债多头气势，带动105/4殖利率再 创历史低位，惟交投量缩观望明日央行总裁彭淮南在立法院谈话。 他们指出，目前台湾经济仍旧疲弱不振，尽管上年出口比较基期已低，但2月出口金额 续创第13个月衰退，市场普遍预期本月央行将持续降息。市场关注明日上午央行总裁彭淮南 赴立法院财委会报告备询，将成为央行第一季底理监事会议的重要风向球。 今日10年热券105/4殖利率同创盘中及收盘历史新低，分别为0.8040%及0.8065%。 〞105/4的0.80%是心理关卡，需要时间测试。〞一位大型证券交易员说。 随着105/4殖利率频探新低，追价意愿看法分歧，有银行认为，尽管目前台债有利多头 氛围，而同为10年券的104/12殖利率却仍在0.8595%，与105/4利差超过5个基点，令追价力 道较趋谨慎，不过也有券商表态只要国际债市续偏多，105/4殖利率仍有望跟进缓步探低。 至于五年新券105/5周三展开首日发行前交易，交投与其他短券一般较显淡静，该券殖 利率大致在0.55%窄幅波动、变化不大。105/5将在3月25日标售，预计发行300亿台币。 交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.79-0.82%。 台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而 台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。 美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲 弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期公债US10YT= RR尾盘价格上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -- 0.5500% 0.5440-0.5566% 6.5 10 105/4 -1.55 0.8065% *0.8040-0.8140% 189.5 注*：表历史盘中新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8065% 5 105/5 0.5500% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)