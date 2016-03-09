台湾债市：10年公债殖利率收跌续探新低，惟量缩观望央行总裁立法院谈话

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 10年公债殖利率收跌续探新低 * 美债殖利率滑落提振台债多头 * 量缩观望央行总裁立法院谈话 * 明日105/4殖利率暂看0.79-0.82% 路透台北3月9日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周三收跌续探新低；交 易员表示，随着美国10年公债殖利率从高档滑落，提振台债多头气势，带动105/4殖利率再 创历史低位，惟交投量缩观望明日央行总裁彭淮南在立法院谈话。 他们指出，目前台湾经济仍旧疲弱不振，尽管上年出口比较基期已低，但2月出口金额 续创第13个月衰退，市场普遍预期本月央行将持续降息。市场关注明日上午央行总裁彭淮南 赴立法院财委会报告备询，将成为央行第一季底理监事会议的重要风向球。 今日10年热券105/4殖利率同创盘中及收盘历史新低，分别为0.8040%及0.8065%。 〞105/4的0.80%是心理关卡，需要时间测试。〞一位大型证券交易员说。 随着105/4殖利率频探新低，追价意愿看法分歧，有银行认为，尽管目前台债有利多头 氛围，而同为10年券的104/12殖利率却仍在0.8595%，与105/4利差超过5个基点，令追价力 道较趋谨慎，不过也有券商表态只要国际债市续偏多，105/4殖利率仍有望跟进缓步探低。 至于五年新券105/5周三展开首日发行前交易，交投与其他短券一般较显淡静，该券殖 利率大致在0.55%窄幅波动、变化不大。105/5将在3月25日标售，预计发行300亿台币。 交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.79-0.82%。 台湾央行周二送交立法院的书面报告中指出，全球经济下行风险升高，通膨仍低缓，而 台湾经济难明显成长，因全球经济展望保守不利台湾出口。 美国公债收益率周二走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲 弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期公债US10YT= RR尾盘价格上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -- 0.5500% 0.5440-0.5566% 6.5 10 105/4 -1.55 0.8065% *0.8040-0.8140% 189.5 注*：表历史盘中新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8065% 5 105/5 0.5500% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算