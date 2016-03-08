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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 13:47 BJT

台湾股市：小幅收高连八涨，买盘逢低承接扭转随亚股回落颓势

路透台北3月8日 - 台湾股市周二微幅收高，连续第八日上涨。分析师表示，亚洲股市回落以及出口数据不佳一度令大盘承压，不过逢低仍见买盘积极承接，使得大盘出现长下影线并转而收高。

台湾加权股价指数 收涨0.05%至8,664.31点，盘中曾低见8,575.70点；今日成交初值 为1,054.51亿台币，上交易日修正后为973.17亿。

〞指数来到年线附近有调节压力，震荡合理。〞凯基投顾分析师许高铭说。

他认为，就技术面角度看，大盘这波上涨的指数高点与月线正乖离率达4.9%，若要持续上攻，必须有更大量能推升，否则盘势震荡将加大。

不过许高铭指出，大盘周线已经站上中期颈线8,500点，一举扭转空头格局。若短期指数回档至8,400-8,500点，反而是不错的进场机会。后市有机会挑战去年年中高点，也就是接近9,000点的位置。

亚洲股市周二走低，因投资者在长达一个月的涨势后获利了结，另外在主要央行召开会议前，投资者对市场的短线前景持谨慎态度。

本地时间13:38时，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.88%。(完)

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