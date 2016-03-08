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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 12:08 BJT

台湾股市：下跌结束此前七连涨，受两岸出口数据不利影响

最新的贸易数据凸显全球需求疲弱，表明亚洲出口商离复苏仍有段距离，令台湾央行降息的压力升高。

电子类指数 下跌0.7%，金融保险类指数 跌0.8%。(完)

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