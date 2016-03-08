中国债市动态：现券持稳国债期货小涨，供给压力及前景不明致走势僵持

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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路透北京3月8日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率几近持平，国债期货小幅上涨。交易员表示，市场情绪总体偏弱，虽然远逊预期的外贸数据出炉后收益率稍有回落，但供给压力以及经济前景的不明朗致二级市场走势僵持。
他们并称，机构预期2月金融数据仍会较高，且政府工作报告中提出的稳增长措施使得经济企稳概率加大，预计短期内现券收益率仍有上行空间。
“早盘（收益率）变动比较小，上了一点点，整体还是偏弱势。今天比较僵持，2月份的数据还有些不确定，最近的大宗商品涨得也比较厉害。”华南一券商交易员说，“不过在商品打开涨停和贸易数据出来后，收益率倒是回落了一点。”
他并表示，市场目前担心2月金融数据可能会比较好，未来经济企稳概率增加；此外通胀压力或会有所增加，同时供给也比较多，收益率仍有上行可能。
中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，降幅为2009年5月以来最大；进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降12.5%和下降10%。2月贸易顺差环比 大幅减少至325.92亿美元。
“目前市场都是一个等待的心态，买的不着急出手，觉得还没调整到位。大家也不知道改革到底会改成什么样，同时也在等待2月信贷等更确定的数据出炉。不过等待的过程可能稍微偏空的。”北京一银行交易员说。
一级市场，今日招标的国开债结果中规中矩，定位均接近市场预期。一、三、五和七年期固息增发债中标收益率分别为2.2158%、2.7701%、3.0767%和3.3876%，投标倍数分别为2.70倍、2.52倍、2.53倍、3.94倍。
中国总理李克强在周六的政府工作报告中提到，今年积极财政政策要加大力度，赤字率提高到3%，并安排地方专项债券4,000亿元，继续发行地方政府置换债券。 财政部部长楼继伟周一表示，今年统计有5万亿元债务到期，继续允许地方政府发债置换。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2550%/3.2450%，上日尾盘为3.2445%/3.2300%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.245元人民币，较上日结算价上涨0.13%；10年期国债主力合约T1606 收报98.915元，较上日结算价涨0.22%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美