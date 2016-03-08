中国债市动态：现券持稳国债期货小涨，供给压力及前景不明致走势僵持

路透北京3月8日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率几近持平，国债期货小幅上涨。交易员表示，市场情绪总体偏弱，虽然远逊预期的外贸数据出炉后收益率稍有回落，但供给压力以及经济前景的不明朗致二级市场走势僵持。

他们并称，机构预期2月金融数据仍会较高，且政府工作报告中提出的稳增长措施使得经济企稳概率加大，预计短期内现券收益率仍有上行空间。

“早盘（收益率）变动比较小，上了一点点，整体还是偏弱势。今天比较僵持，2月份的数据还有些不确定，最近的大宗商品涨得也比较厉害。”华南一券商交易员说，“不过在商品打开涨停和贸易数据出来后，收益率倒是回落了一点。”

他并表示，市场目前担心2月金融数据可能会比较好，未来经济企稳概率增加；此外通胀压力或会有所增加，同时供给也比较多，收益率仍有上行可能。

中国海关周二公布，以美元计价，2月出口同比下降25.4%，降幅为2009年5月以来最大；进口同比下降13.8%。路透调查预估中值分别为下降12.5%和下降10%。2月贸易顺差环比 大幅减少至325.92亿美元。

“目前市场都是一个等待的心态，买的不着急出手，觉得还没调整到位。大家也不知道改革到底会改成什么样，同时也在等待2月信贷等更确定的数据出炉。不过等待的过程可能稍微偏空的。”北京一银行交易员说。

一级市场，今日招标的国开债结果中规中矩，定位均接近市场预期。一、三、五和七年期固息增发债中标收益率分别为2.2158%、2.7701%、3.0767%和3.3876%，投标倍数分别为2.70倍、2.52倍、2.53倍、3.94倍。

中国总理李克强在周六的政府工作报告中提到，今年积极财政政策要加大力度，赤字率提高到3%，并安排地方专项债券4,000亿元，继续发行地方政府置换债券。 财政部部长楼继伟周一表示，今年统计有5万亿元债务到期，继续允许地方政府发债置换。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2550%/3.2450%，上日尾盘为3.2445%/3.2300%。