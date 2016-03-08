企业并购：美国药企Alvogen将以近3亿美元收购同业County Line--消息

路透3月7日 - 据消息人士透露，位于美国新泽西州的制药公司Alvogen将以近3亿美元收购另一家美国仿制药生产商County Line Pharmaceuticals。

尚未上市的Alvogen向路透表示，已就收购位于威斯康辛州的County Line签署了最终协议，但拒绝就收购价置评。

该协议是仿制药行业整合的又一例证。仿制药生产商目前正热衷于实现规模经济效应，并通过提供更难生产的产品向价值链的上端移动。

由前Schwarz Pharma高管在2007年创建的County Line生产一系列口服药物以及膏霜、凝胶和咀嚼片。

County Line有12种产品在美国出售，消息人士说，此次收购料将给Alvogen新增逾1亿美元营收，从而使后者每年的营收增至10亿美元左右。

Alvogen由前阿特维斯(Actavis)执行长Robert Wessman于2009年创建，拥有2,300名员工，在35个国家有商业运营。

欧洲私募股权基金CVC和新加坡国有投资机构淡马锡控股在2015年6月同意收购Alvogen的控股股权，该交易对Alvogen的估值约为20亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)