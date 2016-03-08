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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 12:43 BJT

重发 -日本债市：日债收益率触及纪录新低，因日股下滑引发避险买盘

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.225%     -1.5   -0.210%
    五年期公债        -0.230%     -2.5   -0.205%
    10年期公债       -0.090%     -4.0   -0.050%
    20年期公债        0.350%     -7.0    0.420%
    30年期公债        0.685%     +0.0    0.685%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.42    +0.42    152.00
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 刘秀红/汪红英；审校 李爽/许娜)

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